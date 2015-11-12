بالفيديو والصور.تلفزيون النهار ينظم مسيرة حاشدة بشرم الشيخ بمشاركة النجوم

نظمت شبكة تلفزيون النهار مسيرة حاشدة بشوارع شرم الشيخ ، فى إطار مبادرة تنشيط السياحة ببث برامجها من مدينة السلام.

ضمت المسيرة عمرو الكحكى العضو المنتدب لشبكة تلفزيون النهار، وعدد من القيادات العاملة بالقناة، منهم إيهاب جلال رئيس قناة النهار الرياضة وخالد مرسى رئيس قناة النهار اليوم ومحمد الجازوى رئيس قناة النهار الدراما.

وشارك فى المسيرة عدد من المذيعين العاملين بالقناة، منهم شيما ومحمد عباس وأشرف محمود وسارة حازم وأيمن إبراهيم، إلى جانب عدد من الرياضيين منهم اللاعب شادى محمد ووليد صلاح وخالد بيبو، والفنانين نشوى مصطفى و هالة صدقى ومجدى كامل و زوجته مها أحمد و فريال وأمل رزق وماجد المصرى و سامح الصريطى، إضافة إلى محمد نبوى القيادى بتمرد.

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