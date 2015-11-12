أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.تلفزيون النهار ينظم مسيرة حاشدة بشرم الشيخ بمشاركة النجوم

Google+ Print
بالفيديو والصور.تلفزيون النهار ينظم مسيرة حاشدة بشرم الشيخ بمشاركة النجوم بالفيديو والصور.تلفزيون النهار ينظم مسيرة حاشدة بشرم الشيخ بمشاركة النجوم
نظمت تلفزيون النهار مسيرة حاشدة بشوارع شرم الشيخ ، فى إطار مبادرة تنشيط السياحة ببث برامجها من مدينة السلام.

اليوم السابع -11 -2015

ضمت المسيرة عمرو الكحكى العضو المنتدب لشبكة تلفزيون النهار، وعدد من القيادات العاملة بالقناة، منهم إيهاب جلال رئيس قناة النهار الرياضة وخالد مرسى رئيس قناة النهار اليوم ومحمد الجازوى رئيس قناة النهار الدراما.

اليوم السابع -11 -2015

وشارك فى المسيرة عدد من المذيعين العاملين بالقناة، منهم شيما ومحمد عباس وأشرف محمود وسارة حازم وأيمن إبراهيم، إلى جانب عدد من الرياضيين منهم اللاعب شادى محمد ووليد صلاح وخالد بيبو، والفنانين نشوى مصطفى و هالة صدقى ومجدى كامل و زوجته مها أحمد و فريال وأمل رزق وماجد المصرى و سامح الصريطى، إضافة إلى محمد نبوى القيادى بتمرد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- نجوم الفن والرياضة بمسيرة السلام يصلون شرم الشيخ ويرفعون شعار “لن تنطفئ الأنوار”

- وزير العدل يدشن غدا حملة لدعم السياحة الداخلية من شرم الشيخ

- بالصور.. مسيرة السلام تنطلق إلى شرم الشيخ تحت شعار "لن تنطفئ الأنوار"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه