أسباب تأخر الحمل أهمها عاداتك الخاطئة أثناء وبعد العلاقة الزوجية

الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة، وتتطلب مرحلة الحمل عناية خاصة بصحة المرأة وجنينها، كما أن مرحلة التخطيط للحمل هى الأخرى تحتاج للتنبه لبعض المعوقات التى قد تؤثر سلبا على فرص حدوث الحمل.

فتأخر الحمل قد ينتج عن العديد من الأسباب والأمراض العضوية، لكن فى حال استبعاد تلك الأسباب تبقى بعض العوامل التى يجهلها الكثير من النساء، التى تؤثر سلبا على فرص حدوث الحمل.

استخدام العلاجات الموضعية يؤخر فرص الحمل

التشطيف المهبلى يعيق الحمل

> أهم الأسباب التى تؤدى إلى تأخر الحمل، تبعا لرأى استشارى أمراض النساء الدكتور عطية أبو النجا، هى استخدام العلاجات الموضعية أثناء العلاقة الزوجية، مثل البخاخات التى يستخدمها الرجل بغرض تأخير القذف، أو الدهانات المستخدمة من قبل المرأة لعلاج جفاف المهبل.>يوضح عطية أن تلك العلاجات تؤثر بصورة كبيرة على الوسط الطبيعى والمتوازن لعنق الرحم و للرحم، وتعيق فرص تحرك الحيوانات المنوية ووصولها للبويضة، وبالتالى تتسبب بصورة مباشرة فى تأخر الحمل.>السبب الثانى لتأخر الحمل تبعا لرأى عطية، هو قيام بعض النساء بالتشطيف المهبلى فور انتهاء العلاقة الزوجية مباشرة، وهو ما يؤدى إلى قتل الحيوانات المنوية الموجودة بعنق الرحم وإعاقة وصولها للبويضة وبالتالى فشل فرص الحمل.

ينصح عطية بضرورة استلقاء المرأة لفترة لا تقل عن ساعتين بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وعدم التحرك أو التشطيف المهبلى وهو ما من شأنه رفع فرص الحمل بالنسبة لها.