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ارتفاع ضحايا تفجيرات حسينية بيروت لـ 37 قتيلا و180 جريحا

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ارتفاع ضحايا تفجيرات حسينية بيروت لـ 37 قتيلا و180 جريحا ارتفاع ضحايا تفجيرات حسينية بيروت لـ 37 قتيلا و180 جريحا
قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى، جورج كتانه، إن حصيلة انفجارى برج البراجنة الذى وقع فى حسينية بالعاصمة بيروت بلغت حتى الآن 37 قتيلا على الأقل و180 جريحا، توزعوا على مستشفيات الرسول الاعظم، البرج، الساحلي، بهمن والحريري".

وأسفر التفجيران عن تضرر عدد من المبانى بالمنطقة، وذكرت تقارير أخبارية، بأن انتحاريين وصلا مشياً على الأقدام قرب حسينية الإمام الحسين فى برج البراجنة وفجرا نفسيهما.

وكلف مفوض لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى، إجراء التحقيقات الأولية وفرض طوق أمنى فى مكان الانفجارين فى برج البراجنة.

وأدان نجيب ميقاتى، رئيس وزراء لبنان السابق على تويتر: "ندين التفجير الإرهابى التى استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وأوقع شهداء وجرحى، وندعو جميع اللبنانيين إلى اليقظة والوحدة فى هذه الاوقات العصيبة".


>برلمان لبنان يرفع جلسته للغد..والنواب يقفون دقيقة حداد على ضحايا بيروت
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>الصليب الأحمر اللبنانى: 16 قتيلا و40 جريحا فى تفجيرات حسينية بيروت
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>ننشر فيديو للمشاهد الأولية لمصرع 8 نتيجة انفجارين بـ"حسينية" فى بيروت
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>مقتل 8 وإصابة آخرين بتفجيرين انتحاريين بحسينية بالعاصمة اللبنانية بيروت
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>سماع دوى انفجار فى برج البراجنة معقل حزب الله بضاحية بيروت
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مصر 365

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