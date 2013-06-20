أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

"خطوط عريضة" يطرح وجهتي نظر الإنقاذ والحرية والعدالة قبل 30 يونيو

Google+ Print
"خطوط عريضة" يطرح وجهتي نظر الإنقاذ والحرية والعدالة قبل 30 يونيو "خطوط عريضة" يطرح وجهتي نظر الإنقاذ والحرية والعدالة قبل 30 يونيو

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

رافعا شعار" تحت اللي يهمك خط " يفتح برنامج "خطوط عريضة" الذي تقدمة الإعلامية عفت، في حلقته مساء اليوم علي قناة " إم بي سي " الكثير من الملفات الساخنة ويضع تحت كل منها خطا واضحا وشارحا.

وصرح مسئول الإعلام بقناة "إم بي سي مصر" مدحت حسن بأن البرنامج يناقش في فقرته الأولي الرؤي المختلفة ليوم 30 يونيو من خلال وجهة نظر حزب الحرية والعدالة الذي يمثله أحمد سبع، ورؤية جبهة الإنقاذ المعارضة ويمثلها حسام فودة ويتطرق البرنامج في الفقرة الثانية لأحوال مدينة بورسعيد الاقتصادية والأمنية بعد الأزمات العنيفة التي مرت بها والتي يرصدها على درة عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد.

ويناقش البرنامج في فقرته الثالثة اوضاع المرأة المهمشة والمحاولات التي تسعى بعض الجهات لتقديمها لمساعدتها، وتستعرض الفقرة الرابعة عناوين الصحافة الصادرة صباح اليوم التالي مع تحليل لأهم الموضوعات التي تتناولها الصحف المصرية من خلال رؤية عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ويختتم البرنامج فقراته بتقديم بعض النصائح الأمنية حول حق المواطن في الحماية بعد تقديمه لأي معلومات هامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر