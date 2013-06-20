"خطوط عريضة" يطرح وجهتي نظر الإنقاذ والحرية والعدالة قبل 30 يونيو

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

رافعا شعار" تحت اللي يهمك خط " يفتح برنامج "خطوط عريضة" الذي تقدمة الإعلامية شيرين عفت، في حلقته مساء اليوم علي قناة " إم بي سي مصر" الكثير من الملفات الساخنة ويضع تحت كل منها خطا واضحا وشارحا.

وصرح مسئول الإعلام بقناة "إم بي سي مصر" مدحت حسن بأن البرنامج يناقش في فقرته الأولي الرؤي المختلفة ليوم 30 يونيو من خلال وجهة نظر حزب الحرية والعدالة الذي يمثله أحمد سبع، ورؤية جبهة الإنقاذ المعارضة ويمثلها حسام فودة ويتطرق البرنامج في الفقرة الثانية لأحوال مدينة بورسعيد الاقتصادية والأمنية بعد الأزمات العنيفة التي مرت بها والتي يرصدها على درة عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد.

ويناقش البرنامج في فقرته الثالثة اوضاع المرأة المهمشة والمحاولات التي تسعى بعض الجهات لتقديمها لمساعدتها، وتستعرض الفقرة الرابعة عناوين الصحافة الصادرة صباح اليوم التالي مع تحليل لأهم الموضوعات التي تتناولها الصحف المصرية من خلال رؤية عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ويختتم البرنامج فقراته بتقديم بعض النصائح الأمنية حول حق المواطن في الحماية بعد تقديمه لأي معلومات هامة.