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سلطة الطيران المدنى ومطار القاهرة يجتازان بنجاح التدقيق الأمنى لمنظمة الإيكاو

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سلطة الطيران المدنى ومطار القاهرة يجتازان بنجاح التدقيق الأمنى لمنظمة الإيكاو سلطة الطيران المدنى ومطار القاهرة يجتازان بنجاح التدقيق الأمنى لمنظمة الإيكاو
عقد الطيار محمود طه الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى مساء اليوم الخميس، الاجتماع الختامى مع وفد منظمة الطيران المدنى الدولية الإيكاو، والذى قام بعمل التدقيق الأمنى الدورى على سلطة الطيران المدنى ومطار القاهرة وعينة من شركات الطيران العاملة بالمطار، وهو الإجراء الذى كان مخططاً له منذ بداية هذا العام.

وصرح الزناتى، بأن سلطة الطيران المدنى ومطار القاهرة نجحا فى اجتياز هذا التفتيش، وأشاد مفتشو الإيكاو بمستوى الإجراءات القياسية التى تطبقها سلطة الطيران المدنى المصرى ومطار القاهرة.

وأضاف الزناتى أن هذا التدقيق يأتى فى إطار برنامج الإيكاو العالمى لتدقيق أمن الطيران العالمى، وفى إطار نهج الرصد المستمر، شمل التدقيق إجراءات التفتيش الأمنى على الركاب والبضائع بمطار القاهرة، حيث ضم الوفد أربعة خبراء من الأيكاو، واستمرت عمليات التدقيق خلال الفترة من 3 إلى 12 نوفمبر الجارى.

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