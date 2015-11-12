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فيديو | «القرموطي» يدشن مبادرة لبناء نصب تذكاري لضحايا الطائرة الروسية

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فيديو | «القرموطي» يدشن مبادرة لبناء نصب تذكاري لضحايا الطائرة الروسية فيديو | «القرموطي» يدشن مبادرة لبناء نصب تذكاري لضحايا الطائرة الروسية

جابر القرموطي ومجسم للنصب التذكاري

وقف الإعلامي جابر القرموطي، دقيقة حداد على أرواح ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح “القرموطي”، خلال تقديمه برنامج “مانشيت” المذاع على فضائية “أون تي في”، اليوم الخميس، أن المبادرة التي تبناها لإقامة النصب التذكاري لضحايا الحادث لا تأتي من باب المزايدة على أحد، ولكنه سيكون راعيًا إعلاميا فقط لمن يقومون بالتبرع لبناء النصب.

حيث قام القرموطي في بداية الحلقة بتدشين نصب تذكاري لضحايا الطائرة الروسية على شكل “ماكيت”، وذلك تضامنا مع مبادرة إقامة نصب تذكاري للضحايا.

وعقب “القرموطي”، أنه يريد من القوات المسلحة ومحافظة جنوب سيناء أن تدعمه في إقامة النصب التذكاري، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تجميع مبلغ بناء النصب خلال الأسبوع القادم، وأنه بحوزته 17 ألف جنيه من بعض المتبرعين، معلقًا: “أنا مش عاوز أظهر إني بشحت عليهم”.

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أونا

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