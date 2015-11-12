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أنشيلوتي عن كلوب: مناسب تماما لليفربول

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أنشيلوتي عن كلوب: مناسب تماما لليفربول أنشيلوتي عن كلوب: مناسب تماما لليفربول

نفى كارلو أنشيلوي المدرب الإيطالي السابق لريال مدريد، أن يكون قد تلقى عرضا لتدريب ليفربول خلال الصيف المنصرم.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم أنشيلوتي بتدريب ليفربول خلفا لبرندن ودجرز، قبل أن تستقر إدارة الريدز على يورجن كلوب كمدرب جديد.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ليفربول كانوا موفقين بالتعاقد مع يورجن كلوب، فأنا أرى أنه الرجل المناسب لهم في تلك الفترة".

أنشيلوتي أتبع "أعتقد أن ليفربول حاليا فريقا قويا ويملكون لاعبين كبار مثل فيليبي كوتينيو، روبيرتو فيرمينو وكريستيان بنتيكي".

وأضاف "ما ينقص ليفربول الأن هو قائد ذو خبرات كبيرة مثل ستيفين جيرارد أو جيمي كاراجر، وحينها سيكون بمقدورهم المنافسى على اللقب".

ومن جهة أخرى، أكد أنشيلوتي أنه لم يتلق أي عروض من ليفربول خلال الصيف الماضي، مؤكدا أن كل تلك التقارير كانت محض شائعات.

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