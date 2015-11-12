تقرير.. مانشستر سيتي يريد أنشيلوتي

أشارت بعض التقارير الصحفية لرغبة مانشستر سيتي لاستقدام كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفا لمانويل بيللجريني.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مانشستر سيتي بدأ يفكر في عدم التجديد لمدربه الحالي مانويل بيللجريني مع نهاية الموسم الجاري، واستقدام كارلو أنشيلوتي خلفا له.

بيب جوارديولا أحد الأسماء الأخرى المرشحة لخلافة بيللجريني، إلا أن الأخير اقترب من التجديد لبايرن ميونيخ ثلاثة مواسم مقبلة خلال أيام.

يذكر أن بيللجريني يقود مانشستر سيتي للموسم الثالث على التوالي، إذ فاز معهم بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبة سابقة، في حين مازال يتصدر جدول الترتيب في الموسم الحالي.