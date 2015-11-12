دي خيا: عشقت الحياة في مانشستر من جديد!

أبدى دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإسباني سعادته بتجديد عقده مع فريقه حتى عام 2018 المقبل.

دي خيا كان على وشك الانتقال لريال مدريد خلال الصيف الماضي، إلا أن الصفقة توقفت في اللحظات الأخيرة من موسم الانتقالات.

وقال دي خيا في تصريحات لقناة “ESPN”: "شعرت أن الوقت الحالي هو الأنسب لتجديد تعاقدي مع الفريق، وأنا الأن سعيد للغاية، فأنا ألعب بأحد أكبر الأندية في العالم".

دي خيا أتبع "في موسم الانتقلات كل شيء قد يتغير في دقيقة واحدة، فهناك أوقات غريبة وصعبة نمر بها، ولكن ذلك يجعلنا ننضج ونصبح أقوى".

وأضاف "مباراتي الأولى مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد العودة للمشاركة كانت رائعة، لقد استقبلني الجمهور بطريقة مبهرة، ومن الصعب علي أن أصف مثل هذا اليوم، فهو بين الأروع في حياتي".