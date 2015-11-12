بالصور.. ضبط نصف طن "فسيخ" وأسماك مملحة فاسدة داخل مخزن بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين ، من ضبط مخزن لبيع الأسماك، بداخله كمية كبيرة من "الفسيخ" والأسماك المملحة الفاسدة، بلغت نصف طن تقريبًا.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية بإلقاء العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما القبض على "مسعد.م.ع" 62 سنة مسئول عن مخزن بيع أسماك، وابن شقيقه "محمد.م.م" 22 سنة، مقيمين بـ"نفيشة" وبحوزتهما 480 كيلو سمك وفسيخ مملح فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

وتحفظت القوات على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة محضر أحوال قسم شرطة تموين الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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