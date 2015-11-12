محامى عمرو الليثى: المتهمة بالتشهير بموكلى رهن الحبس لعدم تسديدها الكفالة

واضاف المحامى يسرى عبد الرازق أن النيابة العامة أمرت بضبط مديرة التسويق واحضارها يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 3015 ، حيث تم عرضها على نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين ، وصدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة تزوير محررات رسمية ، وتم عرضها يوم الخميس 5 نوفمبر على قاضي التجديد الجزئى ليصدر قرار بتجديد بحبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات .
وقامت مديرة التسويق بالاستئناف على أمر حبسها 15 يوما أمام غرفة المشورة حيث تم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجارى لنظر الاستئناف ، ليصدر قرار بإخلاء سبيلها بكفالة 50 الف جنية نظرا لحالتها الصحية ولم تسدد الكفالة حتى تاريخة ومازالت محبوسة بسجن القناطر للسيدات
>مع العلم أن النيابة العامة في انتظار التحريات من الأموال العامة ومناظرتها مع المحامى سمير الباجورى التى حررت التوكيلات له
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