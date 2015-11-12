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محامى عمرو الليثى: المتهمة بالتشهير بموكلى رهن الحبس لعدم تسديدها الكفالة

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محامى عمرو الليثى: المتهمة بالتشهير بموكلى رهن الحبس لعدم تسديدها الكفالة محامى عمرو الليثى: المتهمة بالتشهير بموكلى رهن الحبس لعدم تسديدها الكفالة
قال يسرى عبد الرازق محامى الإعلامى عمرو الليثى، أن القضية رقم 2849 لسنة 2015 ادارى القديمة حصر تحقيق 442. 441 عرائض المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ، متهمة فيها مديرة تسويق تدعى دانا فكرى محمد السعيد وشهرتها دانا الباز بتزوير واستعمال محرر مزور هو توكيل خاص رقم 4081 ح لسنة 2011 الجيزة، وكذلك رخصة قيادة خاصة صادرة من مرور العجوزة، وإستخدامها لرفع قضايا كيدية ضد موكلى وعدد آخر من الصحفيين والإعلاميين صدر فيها أحكام بالبراءة لصالح موكلى.

واضاف المحامى يسرى عبد الرازق أن النيابة العامة أمرت بضبط مديرة التسويق واحضارها يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 3015 ، حيث تم عرضها على نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين ، وصدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة تزوير محررات رسمية ، وتم عرضها يوم الخميس 5 نوفمبر على قاضي التجديد الجزئى ليصدر قرار بتجديد بحبسها 15 يوم على ذمة التحقيقات .

وقامت مديرة التسويق بالاستئناف على أمر حبسها 15 يوما أمام غرفة المشورة حيث تم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجارى لنظر الاستئناف ، ليصدر قرار بإخلاء سبيلها بكفالة 50 الف جنية نظرا لحالتها الصحية ولم تسدد الكفالة حتى تاريخة ومازالت محبوسة بسجن القناطر للسيدات
>مع العلم أن النيابة العامة في انتظار التحريات من الأموال العامة ومناظرتها مع المحامى سمير الباجورى التى حررت التوكيلات له
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مصر 365

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