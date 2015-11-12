تهانى الجبالى: الأمن يلغى مؤتمر التحالف الجمهورى وتضييق متعمد لقائمتنا

قالت المستشارة تهانى الجبالى مؤسس قائمة التحالف الجمهورى لقطاع القاهرة الكبرى ، إن الأمن أصدر قرارا بمنع إقامة مؤتمر القائمة المقرر انعقاده غدا الجمعة بمنطقة سوق العبور لإعلان البرنامج الانتخابى للقائمة.

وأضافت تهانى الجبالى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن منسق القائمة سدد الرسوم المقررة وحصل على جميع الموافقات اللازمة لاقامة المؤتمر متابعة فوجئت بإلغاءها من جانب الأمن، مشيرة إلى أنها خاطبت مدير أمن القاهرة للوقوف على أسباب إلغاء المؤتمر ولكنه وعدها بالرد عليها ولكن لم يستجب.

وأكدت مؤسس قائمة التحالف الجمهورى ، أن الحالة الأمنية لأماكن تنظيم مؤتمرات القائمة مستقرة ولا يعد مبرر بعدم قدرة الأمن على التأمين، متابعة " هناك تضييق أمنى متعمد على قائمة التحالف ولكننا مستمرون فى مقابلة الشعب المصرى ومخاطبته بأهداف وبرنامج القائمة".

وأوضحت تهانى الجبالى أن كان من المقرر انعقاد مؤتمر انتخابى للقائمة مساء اليوم الخميس بأحدى الحدائق بمدينة نصر ولكن حدث تضييق على مرشحى القائمة مما اضطرهم لاقامة السرادق الخاص بالمؤتمر بالشارع المجاور بالحديقة.