مصر تحتفل باليوم العالمي للسكر السبت المقبل

تقيم اللجنة القومية للسكر والمعهد القومي للسكر، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمى للسكر، يوم السبت المقبل، وهي أكبر حملة عالمية للتوعية ضد مرض السكر، عن طريق تنظيم هذا الحدث العالمي في أكثر من 100 دولة في نفس اليوم، وهو 14 نوفمبر من كل عام، ويكون تحت قيادة وإشراف الاتحاد العالمي لمرض السكر؛ الذي يوحد فيه مرضى السكر عالميًا لإنتاج صوت قوي مؤثر للتوعية والدعوة بإخطار وأضرار مرض السكر.

يقام الاحتفال للإرتقاء بصحة المريض المصري وتقديم أحدث ما توصل إليه العلم في علاج الأمراض وبالأخص مرض السكر، وفي ظل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكر تتشرف الجمعية المصرية للسكر للتخطيط لإقامة هذا الاحتفال بمصر من خلال أننشطة، إنارة برج القاهرة و إنارة المعهد القومي للسكر باللون الأزرق على مدار اليوم رمزًا لمرض السكرعملًا بتوصيات منظمتي السكر العالمية والأمم المتحدة، حيث سيتم عمل خيمة لتوعية المرضى داخل المعهد القومي للسكر خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر،حيث يحتفل العالم باليوم العالمى للسكر في كل دول وذلك يوم السبت 14 نوفمبر، بفندق جراند نايل تاورز، قاعة نايل اكسبو، الدور الثاني، الساعة 11 ظهرًا.

حيث سيشارك وزير الصحة، بالإضافة لتكريم نخبة من أهم وأشهر شباب الإعلاميين في مصر من مختلف المحطات التلفزيونية ومنهم الإعلامية سكينة فؤاد والإعلامية إيمان عز الدين والإعلامي أحمد الشاعر والإعلامي أيمن إبراهيم، بالإضافة لمجموعة أخرى من الإعلامين والشخصيات العامة، وذلك لدورهم البارز وبرامجهم المتميزة في خدمة المواطن المصري البسيط.

كما سيشارك اعضاء اللجنة القومية للسكر، الأستاذ الدكتور هشام الحفناوي والأستاذ الدكتور إبراهيم الإبراشي والأستاذ الدكتور صلاح الغزال والأستاذ الدكتور يحيى غانم والأستاذ الدكتور عباس عرابي والأستاذ الدكتور نبيل الكفراوي و الأستاذ الدكتور ممدوح النحاس والأستاذ الدكتور خالد الحديدي والأستاذ الدكتور لبنى التوني والأستاذ الدكتور سوزان عبد المنعم و الأستاذ الدكتور علا خير الله.