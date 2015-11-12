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رئيس الوزراء يجتمع بقيادات الصحة والاستثمار لإعداد برنامج لعرضه على البرلمان

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رئيس الوزراء يجتمع بقيادات الصحة والاستثمار لإعداد برنامج لعرضه على البرلمان رئيس الوزراء يجتمع بقيادات الصحة والاستثمار لإعداد برنامج لعرضه على البرلمان
واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، زياراته الميدانية لمقار الوزارات لاستعراض خطط ورؤية ، تمهيدًا لوضع التصور شبه النهائى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة قبل عرضه على البرلمان.

زار رئيس مجلس الوزراء كلا من مقر وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاستثمار، وعقد اجتماعاً مع القيادات التنفيذية فى كل وزارة.

يأتى تحرك رئيس الوزراء إلى دواوين الوزارات والمقرر استمراره حتى 22 نوفمبر الجارى، بهدف وضع تصور نهائى لبرنامج عمل الحكومة الذى يعطى الأولوية القصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تطوير وتحسين البنية الأساسية فى جميع المجالات، وباتت فى حاجة شديدة لتطويرها، وحاجتها إلى استثمارات ضخمة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- رئيس الوزراء يشهد تطبيق الشاشة التفاعلية بوزارة الاستثمار لخدمة المستثمر
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مصر 365

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