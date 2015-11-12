برلمان لبنان يرفع جلسته للغد..والنواب يقفون دقيقة حداد على ضحايا بيروت

>رفع رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، الجلسة التشريعية الأولى، إلى يوم غد الجمعة، بعد الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا التفجيرين فى منطقة برج البراجنة جنوب بيروت.

وقال رئيس مجلس النواب اللبنانى -فى كلمة مقتضبة- إنهم يريدون تعطيل لبنان ونحن يجب ألا نوافقهم فى هذا التعطيل.

وقرر مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر، تكليف الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات فى الجيش اللبناني، بإجراء التحقيقات الأولية وفرض طوق أمنى فى موقع الانفجارين فى برج البراجنة.

على صعيد متصل، نفى مصدر بالمجلس الإسلامى الشيعى الأعلى بلبنان -فى تصريح للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام- ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن مقتل نجل نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان فى الانفجار.

وأفادت المعلومات بأن الانفجار الأول وقع قرب حسينية شيعية فى منطقة برج البراجنة، وأن الانفجار التالى وقع بعد عدة دقائق على بعد 30 مترا من الانفجار الأول.