3 خيارات أنيقة لتتألقي بستايل السبعينيات

في هذا الموسم، شهدنا عودة ستايل السبعينيات الفريد، ليكون أحد أبرز اتجاهات موسم خريف وشتاء 2015 - 2016. ومع دخول الموسم و انطلاقة رحلات التسوّق لملابس الشتاء، قرّرنا أن نساعدك لتتألقي بتنسيقات مستوحاة من أناقة السبعينيات بـ 3 قطع أساسية .

الفستان الماكسي

طغت الفساتين الماكسي المطبّعة على إطلالات Street Style لموسم خريف وشتاء هذا العام، وبدت أنيقة وجذابة في تنسيقات مستوحاة من إطلالات السبعينيات.

ننصحك باختيار فستان ماكسي بطبعات جذابة وأكمام طويلة لتحققي الإطلالات الأنثوية الجميلة لسيدة السبعينيات.

التنورة القصيرة

هناك خيارات مميزة من التنانير القصيرة في ستايل السبعينيات، ومنها التنانير القصيرة المصنوعة من المخمل البني أو التنانير المصنوعة من الدنيم بأزرار أمامية. و قد ظهرت هذه التنانير في العديد من الإطلالات بتنسيقات شتوية مميزة، يمكنك أن تستوحي منها ما يناسب إطلالتك. ننصحك بتنسيق تنورتك مع حذاء عالي الساق لتحصلي على الإطلالة الكاملة.

البنطلون الواسع

البنطلون الواسع ذو الخصر العالي من أهم القطع المستوحاة من حقبة السبعينيات. ولا بدّ من أنك لاحظت هذا الشيء، فقد أصبحنا نشاهد هذا النوع من البنطلونات في كلّ مكان، ابتداءً من محالّ الملابس، وحتى إطلالات النجمات.

احرصي على أن يكون بنطلونك بالطول المناسب، فالعديد من السيدات يقعن في هذا الخطأ الشائع ويظهرن ببنطلون أطول مما يجب.

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