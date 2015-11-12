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تشكيلة الجلديات لموسم خريف وشتاء 2015/2016 من آيغنر

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تشكيلة الجلديات لموسم خريف وشتاء 2015/2016 من آيغنر تشكيلة الجلديات لموسم خريف وشتاء 2015/2016 من آيغنر

الخميس 12-11-2015 10:47

مع احتفالاتها بعيدها الخمسين، تستعيد علامة آيغنر AIGNER المتخصصة بالمنتجات الجلدية ونمط الحياة ذكريات خمسة عقود من الصنعة الحرفية الفاخرة، في صورة تتمتع بالديناميكية أكثر من أي وقت مضى.

وتأتي تشكيلة Genesis لتكون التشكيلة الرسمية للعيد الخمسين للعلامة، حيث تحتفي بالملامح الأصيلة لـ آيغنر، وتشع بالروح العصرية والرقي والنظرة الجريئة للحياة.

وقد أهدى المصمم كريستيان بيك هذه التشكيلة إلى روح مؤسس العلامة العريقة إتيان آيغنر، وبلده الأصلي هنغاريا. وتبرز في التشكيلة التذكارية ملامح هذه البلد العريق، من الموسيقى إلى الطبيعة الخلابة والأشخاص المميزين، كما تبرز الملابس التقليدية العابقة بالألوان، والتي مثلت عنصر إيحاء للمصممين، الذين مزجوا عناصرها مع أبرز ملامح الموضة العالمية لهذا الموسم، وأهمها روح الفولكلور وزخارفه مع أنماط وألوان حية. ويبرز في هذا الموسم نمط الأزهار الأيقوني الذي يمثل سمة متكررة في التشكيلة. كما تقدم التشكيلة نمط الفولكلور في إطار من الحداثة والعصرية، مع الحفاظ على أصالة التصاميم وطبيعتها الرقيقة والبسيطة. وتأتي أنماط الجلديات الفاخرة الشهيرة مع لمسات مبتكرة تشمل بنية التصميم والطبعات والنقوش.

منذ تأسيسها في ميونيخ عام 1965، وعلى مدار السنوات الخمسين من عمرها، كانت آيغنر على الدوام رمزاً حقيقياً للفخامة والحصرية والرقي. وقد وصلت العلامة اليوم إلى مكانة عالمية فريدة لا يجاريها فيها أحد في عالم المنتجات الجلدية، حيث تشتهر في جميع أرجاء العالم باستخدام المواد الحصرية الفاخرة وعالية الجودة. وأضافت العلامة اليوم إلى منتجاتها الجلدية العريقة مجموعات الأزياء الجاهزة للمرأة والرجل والطفل، إلى جانب الأحذية والساعات والمجوهرات. وتباع منتجات آيغنر في أكثر من 400 متجر في أرجاء العالم.

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