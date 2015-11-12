الفرو والمخمل يطغيان على تصاميم المعاطف الرجالية لهذا الموسم

لطالما كان المخمل والفرو من أبرز الخامات الشتوية، ففي كل موسم نراها تطغى بشكل كبير على الملابس الرجالية لتكون من أهم اتجاهات الشتاء، وفي موسم خريف وشتاء 2015 -2016 شاهدنا حضوراً بارزاً لهذه الخامات في المعاطف والجاكيتات.

في بعض عروض الملابس الرجالية ظهرت معاطف طويلة مصنوعة بالكامل من الفرو، كمعطف Versace ذو اللون السكري المريح ومعطف Lanvin الأنيق ذو اللون العودي الغني. كما زين بعض المعاطف بشكل بسيط على الياقة أو الأكمام وكان كافياً ليضفي لها لمسةً من الرقي والفخامة اللازمين، كما شاهدنا في عروض كل من Antonio Marras و Balmain وغيرهم .

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ولأنّ الفرو مادةً دسمةً لإثارة الجدل في عالم الموضة إذ لا يحبذ العديد من الناس ارتداءه، كان المخمل الخيار الأول لمعظم دور الأزياء العالمية، فشوهد في العديد من العروض يزين المعاطف الطويلة بأسلوب فني مميز، كالمعطف المطري الشهير لدى ماركة Burberry Prorsum ومعاطف Alexander McQueen الأنيقة .

جمعنا لك عزيزي الرجل في الصور أعلاه عدداً من المعاطف الشتوية الأنيق من الفرو والمخمل لتختار منها ما يناسب إطلالتك الشتوية .

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