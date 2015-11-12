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"مالبيري" تستضيف "يوماً صحفياً" في متجرها في دبي مول

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"مالبيري" تستضيف "يوماً صحفياً" في متجرها في دبي مول "مالبيري" تستضيف "يوماً صحفياً" في متجرها في دبي مول

الخميس 12-11-2015 16:56

 أقامت "مالبيري" Mulberry الدار البريطانية العريقة يوماً صحفياً نهار الإثنين في 9 نوفمبر، لعرض مجموعتها من الأكسسوارات لربيع وصيف 2016 وإطلاق تشكيلتها الخاصة بموسم الأعياد "كريسماس هيروز" Christmas Heroes داخل متجرها في دبي مول.   تم عرض قطع رئيسية من مجموعة ربيع وصيف 2016 بما فيها الحقيبة الأيقونية الجديدة "كايت باغ" Kite Bag، و "رافا ليلي" Raffia Lily وكذلك حقيبة "جامي" Jamie بحجمها الصغير بألوان الأزرق النيون والأحمر الناري، بالإضافة الى تشكيلتها الخاصة بهدايا موسم الأعياد "كرسماس هيروز" Christmas Heroes.  
وللتشديد على الثقافة البريطانية، أقيم الحفل بالتعاون مع فورتنام وميسون (Fortnum and Mason).

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سيدتي