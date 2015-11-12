من ملائكة "فيكتورياز سيكريت" استوحي أجمل إطلالاتك الكاجوال!

تفصلنا أيام قليلة عن العرض السنوي الضخم لعلامة "فيكتورياز سيكريت" Victoria's Secret الشهيرة المختصة بتصميم الملابس الداخلية وملابس النوم، حيث يتحوّل العرض كل عام إلى مهرجان احتفالي يحييه ألمع نجوم الغناء، بينما تسير على المنصة أشهر عارضات الأزياء العالميات، وهذا العام ستمشي على المنصة ولأول مرة كل من: "كاندال جينير" Kendall Jenner، وصديقتها المقربة "جيجي حديد" Gigi Hadid ،ولابد أنه سيكون حافلاً بالمفاجآت!

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وقد بدأت التحضيرات منذ الآن ولاسيما تدريبات العارضات، اللواتي حضرن جميعهن يوم أمس إلى مدينة نيويورك للمشاركة بهذه التدريبات، وقد التقطت لهن عدسات المصورين لقطات متنوعة وهن في ملابسهن الكاجوال الرائعة التي تجمع بين الراحة والعصرية، والتي جمعناها لك اليوم لتستوحي منها إطلالاتك الخريفية.

وأبرز هذه الإطلالات كانت لعارضة الأزياء البرازيلية "اليساندرا أمبروزيو" Alessandra Ambrosio التي نسقت سروالاً من الجينز الأسود مع قميص أسود، ومعطف باللونين الأسود والأبيض وقبعة ونظارات شمسية.

كما أحببنا إطلالة زميلتها "ايزابيل غولارت" التي اختارت سروال جينز أبيض، مع سترة البليزر وحذاء وصل فوق حد الركبة. وبالفعل، بدا هذا "اللوك" رائعاً.

إطلالة "كاندال جينير" Kendall Jenner كانت عصرية وشبابية، إذ اختارت ارتداء السترة الجلدية مع الجينز الأسود والسويتشيرت القطنية.

شاهدي هنا أجمل إطلالات ملائكة "فيكتورياز سيكريت" واستوحي منهن أجمل إطلالتك الخريفية وأكثرها عصرية!

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