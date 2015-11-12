بالصور.. مرشح يعلن مبادرة "قرى القناطر خالية من فيروس C"

أطلق عادل عامر مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة القناطر الخيرية ف مبادرة للكشف المبكر عن فيروس سى بقرى الخرقانية والاخميين وشلقان وعرب الحارث وكفر الحارث بمشاركة فريق من أطباء التحاليل سحبوا العينات واجروا الفحوصات اللازمة للمواطنين.

وقال "عامر" خلال جولته الانتخابية إن المبادرة عبارة عن استقبال مرضى فيروس C بجميع قرى مركز القناطر لتقديم العلاج مجانا وحث أهالي دائرته على الخروج يوم الانتخاب واختيار الأصلح مؤكدا أن خطته الإصلاحية تعتمد على تطبيق اللامركزية فى الجهات الحكومية لتلبية مطالب الجماهير بعيدا عن البيروقراطية.

وأشار عامر إلى أن برنامجه يعتمد على خلق فرص عمل للشباب وإيجاد حلول حقيقية للبطالة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دور الرقابة الكاملة على المستشفيات الحكومية والخاصة والتأمين الصحي ودعم منظومة التعليم.

واكد المرشح أن الحملة استهدفت أكثر 400 شخص ما بين الرجال والنساء والأطفال وسوف تشمل باقى قرى القناطر حيث تم استبقال الحالات بدار مناسبات الخرقانية وسحبر أطباء التحاليل عينات الدم .



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