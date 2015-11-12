37 مرشحا بشمال سيناء يتنافسون على 5 مقاعد برلمانية

أعلنت مصادر قضائية بشمال سيناء، أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب فى 4 دوائر، يتنافس فيها 37 مرشحًا على 5 مقاعد برلمانية.

وأشارت المصادر فى تصريحاتٍ لها، إلى أن دائرة العريش يتنافس بها 20 مرشحًا على مقعدين، والدائرة الثانية الشيخ زويد ورفح يتنافس بها 4 مرشحين على مقعد واحد، والدائرة الثالثة بئر العبد يتنافس بها 11 مرشحًا على مقعد واحد، والرابعة الحسنة ونخل يتنافس بها اثنين مرشحين على مقعد واحد.

وقالت المصادر إن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية ممن لهم حق التصويت يبلغ 234 ألف و635 ناخبًا، وعدد اللجان العامة 4 لجان تضم 50 مركزا انتخابيًا تشمل 104 لجان فرعية.