بالصور.. ضبط 4 أطنان شيبس فاسدة داخل مخزن فى منزل مهجور ببنى سويف

>تمكن رجال مباحث مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين ، اليوم الخميس،من ضبط 4 أطنان مخلفات شيبس فاسدة داخل مخزن ومصنع لتعبئة مخلفات المواد الغذائية "الشبيس" وكميات كبيرة من الألوان الصناعية فى منزل مهجور بمنطقة زراعية بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

وكان المقدم محمد الخولي، رئيس مباحث ناصر،والنقيب أحمد عبد التواب،معاون مباحث القسم تمكنا من العثور على 4 طن من مخلفات الشيبس الغير صالحة للأستهلاك الأدمي، وكميات من الالوان الصناعية والتوابل وكمامات طبية.

دلت التحريات الأولية ان المخزن ملك لعاطل يدعى" وليد . م .ح" 35 سنة ومقيم بقرية الحافر، هارب وقام بأستئجار عشتين داخل الأراضى الزراعية التابعة للقرية لأستخدامها فى إعادة إستخدام مخلفات الشيبس الغير صالحة للأستخدام الأدمي وبيعها بالأسواق بعد تعبئتها.

>تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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