مقتل 24 من الحوثيين وقوات صالح فى غارات جوية وكمين للمقاومة بالضالع

>أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، مقتل 24 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وإصابة أخرين فى غارات للتحالف وكمين للمقاومة الشعبية فى محافظة الضالع 245 كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر، إن 13 من الحوثيين وقوات صالح قتلوا فى الغارات الجوية التى استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية تابعة لهم فى مدينة دمت، التابعة لمحافظة الضالع، إضافة إلى تدمير تلك الآليات بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن 11 من مسلحى الحوثى وقوات صالح قتلوا أيضاً فى كمين نصبه أفراد المقاومة الشعبية لهم على مشارف مدينة دمت فى وقت سابق اليوم الخميس.

واشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة تدور حالياً بين الحوثيين، مسنودين بقوات صالح، والمقاومة الشعبية فى منطقة "مُريس" التابعة للضالع، فيما استقدم الحوثيون تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لدعم مقاتليهم.

يذكر أن مدينة دمت تشهد منذ مطلع الأسبوع الماضى مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، والمقاومة الشعبية، حيث استطاع الحوثيون وقوات صالح استعادة السيطرة على عدة مناطق هناك.

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