أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن يدين اختطاف إسرائيل جريحا فلسطينيا من مستشفى بالخليل

Google+ Print
الأردن يدين اختطاف إسرائيل جريحا فلسطينيا من مستشفى بالخليل الأردن يدين اختطاف إسرائيل جريحا فلسطينيا من مستشفى بالخليل

> أدان الأردن، الجريمة البشعة التى ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال فجر اليوم الخميس باقتحامها مستشفى الأهلى فى الخليل واختطاف الجريح عزام الشلالدة من داخل المستشفى.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان - إن جريمة اختطاف الجريح الشلالدة وقتل ابن عمه الذى كان يرافقه فى المستشفى عبدالله الشلالدة تشكلان اعتداء سافرا وانتهاكا خطيرا للقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب 1949.

ولفت إلى أن هذه الجريمة النكراء تأتى ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى بمواجهة آلة الفتك الإسرائيلية والاعتداءات اليومية المتكررة بحق الإنسان العربى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى العربية المحتلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك