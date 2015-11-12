الأردن يدين اختطاف إسرائيل جريحا فلسطينيا من مستشفى بالخليل

> أدان الأردن، الجريمة البشعة التى ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال فجر اليوم الخميس باقتحامها مستشفى الأهلى فى الخليل واختطاف الجريح عزام الشلالدة من داخل المستشفى.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان - إن جريمة اختطاف الجريح الشلالدة وقتل ابن عمه الذى كان يرافقه فى المستشفى عبدالله الشلالدة تشكلان اعتداء سافرا وانتهاكا خطيرا للقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب 1949.

ولفت إلى أن هذه الجريمة النكراء تأتى ضمن سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى بمواجهة آلة الفتك الإسرائيلية والاعتداءات اليومية المتكررة بحق الإنسان العربى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى العربية المحتلة.