ترحيل 270 نيجريا من الجزائر

>قامت السلطات الجزائرية اليوم الخميس بترحيل 274 نيجريا من مركز الاستقبال بتمنراست (جنوب الجزائر) فى إطار عملية الترحيل التى باشرتها السلطات الجزائرية بطلب من حكومة النيجر.

وذكر مسئولو الهلال الأحمر الجزائرى اليوم أن هذه هى الدفعة العشرين من الرعايا النيجريين المرحلين الذين كانوا قد دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، منذ انطلاق عملية الترحيل منذ عدة أشهر، والذين قدموا من ولايتى جيجل و بجاية.

واتخذت جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصائهم وتحديد هوياتهم وتسوية إجراءات سفرهم، بالتنسيق مع المصالح قنصلية النيجر بالجزائر.

ومن المنتظر استقبال دفعات أخرى من الرعايا النيجريين التى تشملهم هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة من ولايتى سطيف وسوق هراس .

كانت حكومة النيجر قد قدمت طلبا لإعادة رعاياها الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية.. وهو الطلب الذى تم قبوله من طرف الحكومة الجزائرية.