مركز حقوقى ليبى: خاطفو مصور وكالة الأنباء الصينية بطرابلس يطالبون فدية

أعلن المركز الليبى لحرية الصحافة، أن خاطفى مصور وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) والمواطن الليبى محمد النايلي، طالبوا بسداد فدية مالية تقدر بـ 300 ألف دينار ليبى مقابل إطلاق سراحهما.

وأعرب المركز -فى بيان اليوم الخميس- عن قلقه إزاء الاعتداءات وحوادث الاختطاف والاعتقال التى طالت صحفيين فى مدينة طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين.

وأدان المركز الليبى لحرية الصحافة، الحوادث والملاحقات التى تعرض لها الصحفيون دون وجه حق، ودعا الأجهزة الأمنية لضرورة القيام بدورها ومسؤولياتها من أجل إطلاق سراح الصحفيين.

وأشار بيان المركز إلى أن هذه الحوادث تزايدت وتيرتها فى العاصمة طرابلس لتسجل خمسة حالات طالت صحفيين ومصورين فى أقل من أسبوعين، لافتا إلى حادث اختطاف الصحفى معتز خريف، أمام منزله من قبل مسلحين ملثمين واقتياده إلى جهة مجهولة، ووصف الحادث بـ"المشين".

وناشد المركز فى ختام بيانه كل الأطراف الفاعلة و المؤثرة للتحرك والعمل من أجل وقف تلك الحوادث وكبح جماح الجماعات المسلحة ووقف تعدياتها وممارساتها.