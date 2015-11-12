مظاهرات فى المغرب ضد بعض القوانين المتعلقة بنظام التعليم

خرج الآلاف من الطلبة-المدرسين المغاربة الخميس فى العاصمة الرباط للمطالبة بإلغاء مرسومين تبنتهما الحكومة، ويفصل أحدها التدريب عن التوظيف والثانى يقلص المنحة المخصصة لهم لأكثر من النصف، حسبما أفاد مراسل فرانس برس.

وتجمع الآلاف من هؤلاء الطلبة الذى يتلقون تدريبا فى أكثر من 40 من المراكز الجهوية لمهن التربية والتدريب الخميس أمام مقر وزارة التربية الوطنية فى العاصمة الرابط، مرتدين مآزرهم البيضاء، ومشوا فى مسيرة سلمية تحت مراقبة الشرطة، تجاه مقر البرلمان وسط العاصمة.

وقال مصدر أمنى لفرانس برس ان عدد المشاركين فى المسيرة فاق خمسة آلاف، فيما قدره المنظمون بأكثر من تسعة آلاف.

وصادق مجلس الحكومة المغربى فى 23 يوليو على مرسومين يقضى أحدهما بفصل التدريب عن التوظيف بالنسبة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فيما يقضى المرسوم الثانى بتقليص منحة هؤلاء الطلبة إلى أكثر من النصف (من 228 يورو الى 112 يورو، ويبلغ الحد الادنى للاجور فى القطاع العام عقب آخر زيادة نحو 280 يورو.

وقال الحسين أومرجيج عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" لفرانس برس "للأسف الحكومة تدعى اصلاح التعليم، لكنها تجهز على احدى حلقاته الأساسية وهو الأستاذ".