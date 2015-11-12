«داعش» يهدد روسيا باحتلال الكرملين وفرض الشريعة في «تتارستان»

بث تنظيم “داعش” الإرهابي، فيديو يهدد فيه روسيا بـ”استعادة القوقاز” واحتلال الكرملين.

ويظهر الشريط، ومدته 5 دقائق، صورًا لهجمات سابقة نفذها التنظيم، مصحوبة بأناشيد باللغة الروسية، حسبما ذكرت “بي بي سي”.

ويتعهد التنظيم “باستعادة القوقاز”، وانتزاعه من حكم القوى الظلامية، واحتلال الكرملين، وفرض الشريعة الإسلامية في تتارستان.

وكان تنظيم “داعش” دعا المسلمين في العالم، في 30 أكتوبر الماضي، إلى الجهاد ضد المواطنين الروس والأمريكيين، لأنهم، في نظره، يشنون حربًا “صليبية” ضد المسلمين.

وتشن روسيا، منذ 30 سبتمبر، غارات جوية على “جماعات إرهابية” في سوريا، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، بطلب من الرئيس السوري، بشار الأسد، وبالتنسيق مع القوات الحكومية.

ونفذت المقاتلات الروسية، في الـ48 ساعة الأخيرة، 85 طلعة أصابت فيها 277 هدفا للمعارضة المسلحة في ست محافظات سورية.