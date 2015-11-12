ضبط عاطلين بحوزتهما 4 طرب حشيش و1000 قرص مخدر بالإسماعيلية

ألقت مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته 4 طرب حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه النقيبين أحمد الطحاوى ومحمد الشافعى معاونى المباحث بالقبض على (م . ا .ع )18 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز بحوزته 4 طرب حشيش بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

فيما تمكنت مباحث مركز القصاصين بالإسماعيلية بقيادة الرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين ومعاونه النقيب هانى الغندور معاون المباحث بالقبض على( أبو الحمد. م. ع) 60 سنة عاطل مقيم بعزبة النجع دائرة المركز مسجل خطر سبق اتهامه فى 70 قضية بحوزته 1000 قرص مخدر ومبلغ مالى 225 جنيها وتليفون محمول، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .