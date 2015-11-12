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ضبط 13 ألف عبوة مواد كحولية مجهولة المصدر وتجر سولار بسوهاج

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ضبط 13 ألف عبوة مواد كحولية مجهولة المصدر وتجر سولار بسوهاج ضبط 13 ألف عبوة مواد كحولية مجهولة المصدر وتجر سولار بسوهاج
ضبط رجال إدارة مباحث تموين سوهاج فى حملة اليوم بمركز طهطا 12880 عبوة وزجاجة مواد كحولية داخل مخزن وصاحب محطة وقود باع 17 ألف لتر سولار فى السوق السوداء.

لقى العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث والمقدم رأفت رشوان بالإدارة العامة لمباحث التموين بجنوب الصعيد بلاغا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تتهم صاحب محطة وقود بالتصرف فى حصته من السولار فى السوق السوداء فضلا عن ادارة شاب لمخزن مواد كحولية مجهولة المصدر.

داهمت الموقعين حملة قادها الرائد إبراهيم الشحات وكيل إدارة مباحث التموين والنقباء محمد اللبيشى وأحمد عبداللاه وخالد المشنب معاونوا مباحث الإدارة، وضبطت "مايكل. ع .م "مدير بمحطة وقود بنى حرب لتصرفه فى 17 ألف لتر سولار من حصتها و"رومانى. ر. ف"لإدارته مخزن للمواد الكحولية بدون ترخيص وبداخله 12ألف 880 زجاجة وعلبة.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير محضرين بالواقعتين وعرضهما على النيابة العامة .

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مصر 365

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