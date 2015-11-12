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طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة.. أهمها تناول البلح والعسل والحلبة والتين

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طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة.. أهمها تناول البلح والعسل والحلبة والتين طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة.. أهمها تناول البلح والعسل والحلبة والتين
النحافة المفرطة وضعف الوزن من المشاكل التى يعانى أصحابها للتخلص منها، بل أن التجارب الحية تؤكد أن خسارة الوزن قد تعد أسهل وأسرع لدى أصحاب الوزن الزائد، مقارنة بزيادة الوزن والتخلص من النحافة لدى أصحاب الأوزان الضعيفة.

أسباب النحافة


>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالنحافة وضعف الوزن، يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأسباب مقسمة بين النفسية والعضوية، والتى تؤدى للنحافة وضعف الوزن، منها أمراض الدم والأنيميا ومشاكل التمثيل الغذائى، وكذا اضطراب عمل الغدد بجسم الإنسان.

فيما يعد التوتر العصبى والأمراض النفسية، أحد أهم الأسباب التى تقف وراء الإصابة بالنحافة وضعف الوزن.

تبعا لرأى خالد فجميع الأسباب السابقة تقف عائقا أمام زيادة الوزن وعلاج النحافة.

طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة


>أما عن طرق زيادة الوزن وعلاج النحافة، يوضح خالد أن علاج تشخيص أسباب النحافة يجب أن يأتى كخطوة سابقة لعلاج النحافة، فتحديد السبب وراء النحافة وعلاجه، أهم الوسائل التى تساهم فى اكتساب مزيد من الوزن فيما بعد.

يوضح "خالد" أن المرحلة التالية بعد التشخيص وعلاج السبب تعتمد بشكل أساسى على الغذاء الذى يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

وأهم الأطعمة التى من شأنها العمل على زيادة الوزن وعلاج النحافة هى التمر، القشدة، الموز، العسل الأسود، التين المجفف والتين الطازج والحلبة بالعسل.

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