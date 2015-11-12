“بنك مصر” يدعم السياحة الداخلية ببرنامج تمويل للرحلات

قام “بنك مصر” بتبني مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة في مصر، وذلك انطلاقًا من كونه مؤسسة مالية رائدة وباعتباره أحد أعمدة الاقتصاد المصري، من خلال توفير برنامج لتمويل الرحلات السياحية الداخلية في مصر وبأقل سعر عائد و فترة سداد تصل إلى عامين، بخلاف التمتع بوثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة التمويل، ويتم تقديم التمويل من خلال كافة فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

يذكر أن برنامج تمويل الرحلات السياحية يستفيد منه العاملين بالقطاع الحكومي والخاص وأصحاب المهن والأعمال الحرة والمعاشات.

وقد جاء تبني تلك المبادرة انطلاقًا من إيمان بنك مصر بالتسهيل على المواطنين لممارسة حقهم في زيارة ومشاهدة كافة المعالم السياحية الجاذبة في مصر، والتي يتوافد إليها السائحين من كافة أنحاء العالم.

> هذا ويسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذى به لباقي المؤسسات نحو بناء مصر والتنمية والتطوير من أجل مستقبل أفضل للمجتمع.