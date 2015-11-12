جامعة المنصورة تفعل مبادرة مصر فى قلوبنا لدعم السياحة

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس اجتماعا مع الدكتور زكى زيدان عميد كلية الهندسة، لمناقشة الترتيبات النهائية لعقد المؤتمر الهندسى للجامعة والذى سيتم عقده خلال الفترة من 17-22 نوفمبر الحالي، وتنفيذ مبادرة مصر فى قلوبنا ودعم الجامعة لتنشيط السياحة، وعقد جميع المؤتمرات الخاصة بالجامعة في مدينة شرم الشيخ في إطار تنفيذ آليات المبادرة بتنشيط السياحة الداخلية.

وأكد الدكتور زكى زيدان فى بيان اليوم، أن المؤتمر سيعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين خبراء المجال الهندسة في التخصصات المختلفة، كما يشارك هذا العام نخبة من اساتذة الهندسة ومنهم ممدوح حمزة والدكتور إبراهيم جار العلم.

وفى ذات السياق استقبل رئيس الجامعة ممثلين للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من الجنسيات المختلفة في إطار مبادرة الطلاب الوافدين لتنشيط السياحة داخل مصر، بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر المشرف العام للوافدين والدكتور حسام الدين مصطفى مدير نادى الوافدين.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء، أن الجامعة لديها خطة لتنفيذ برامج سياحية وترفيهية لمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية للطلاب الوافدين بأسعار مخفضة، ايمانا من دور الجامعة في دعم الطلاب الوافدين في مختلف الأنشطة واوجه الرعاية.

وأشار القناوى إلى أن الطلاب الوافدين جزء من اشقائنا العرب وفى مختلف الدول الصديقة وليس لدينا العنصرية مع الجاليات المختلفة، وسنعمل على استمرار العمل في المنشآت السياحية من خلال تنظيم العديد من الرحلات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأسعار مخفضة، وسنعمل على دعم حقيقى للسياحة في مصر من خلال السياحة الداخلية ورحلات الوافدين للمدن السياحية.

وأضاف القناوى، انه من الصعب تعويض انخفاض العملات الأجنبية، ولكن سنعمل على تعويض ذلك فالسياحة تمرض ولا تموت.

وبحث رئيس الجامعة مع على الجمل مدير عام إدارة رعاية الطلاب تفاصيل وآليات تنفيذ مبادرة الجامعة لتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية المختلفة، وتنفيذ جدول زمنى للرحلات السياحية للطلاب.