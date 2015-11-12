ندوة للتوعية بسرطان الثدى بكلية رياض أطفال المنصورة بجامعة المنصورة

نظمت كلية رياض الأطفال جامعة المنصورة اليوم الخميس بالتعاون مع قطاع البيئة بكلية الطب ندوة توعية بعنوان " سرطان الثدى " بمدرج الدكتور محى الدين عوض بكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة،

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الندوة جاءت تحت اشراف الدكتورة أمل القداح عميد الكلية والدكتورة نسرين صلاح عمر وكيل كلية الطب، وبحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية رياض أطفال المنصورة منهم : الدكتور محمد عبد المجيد وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم والدكتورة وفاء أبو المعاطى مدير مركز رعاية الطفولة وعدد كبير من طلاب الكلية .

حاضر خلالها الدكتور عماد حامد مدرس الأورام وجراحة العظام بمركز الأورام جامعة المنصورة وزميل الكلية الملكية البريطانية للجراحين.

تهدف الندوة إلى توعية الطلاب بالاهتمام بالفحص الدورى للتأكد من عدم الأصابة بسرطان الثدى وتعريفهم بالعوامل المؤدية للإصابه به والأعراض المصاحبة له وكيفية التعامل عند الشك فى الأصابة به بالإضافة لطرق الوقاية منه . هذه التوعية تفيد الطلاب فى حياتهم وغير قاصرة عليهم فهى رسالة يحملونها إلى أقاربهم وأصدقائهم وجيرانهم ولذلك وفرت إدارة الجامعة سيارة الماموجرام للكشف عن مدى الإصابة بهذا المرض من عدمه .

كما قدم الدكتور عماد حامد محاضرة توعوية بسرطان الثدى تضمنت مفهوم سرطان الثدى، نسب الاصابة به عالميا ومحليا ، الفرق بين الورم الحميد والخبيث ،تطور مراحل الإصابة به ، نسب الشفاء المرتبطة بكل مرحلة ,نوع العلاج الملائم لكل مرحلة ، أسباب الإصابة به ، علاقة عمر الإنسان والعوامل الوراثية فى الإصابة به، الأعراض المصاحبة له ، اهمية قيام المريضة بالفحص الذاتى للثدى ، كيفية القيام بهذا الفحص ، الاختلاف بين سرطان الثدى عند الرجال والسيدات، دور الماموجرام فى تشخيص الإصابة به ، طرق علاج هذا المرض من حيث كونها بالتدخل الجراحى أو بالعلاج الإشعاعى أو بالعلاج الكيماوى أو بالعلاج الهرمونى ، العلاقة بين طرق العلاج المستخدمة بكل من الاكتشاف المبكر للمرض و حجم الورم المكتشف ، طرق الوقاية من هذا المرض ، علاقة الإفراط فى تناول بعض الأغذية بالإصابة بالمرض و العيوب الخلقية للثدى وأثر الإصابة بالمرض على الحمل ،مدى مصاحبى الآلام لهذه الأورام ، تاثير الإصابة بالمرض على الإصابة بأمراض سرطانية أخرى.