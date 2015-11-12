تجديد حبس المتهمين بخطف طالب بسبب خلاف على "توك توك" بـ"الخصوص"

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية، تجديد حبس المتهمين بخطف طالب واحتجازه داخل منزلهم، بسبب خلافات على "توك توك" بمدينة الخصوص 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بلاغًا من "مجدى.ص" 43 عاما، مندوب مبيعات، وزوجته، بقيام كل من "محمد.ر"، 40 عاما، عامل، وشقيقيه "عادل"، 38 عاما، سائق، و"إبراهيم"، 26 عامًا، سائق، ونجل الأول يدعى "طارق"، باختطاف نجلهما "باسم"، 17 عاما، طالب، وذلك لاتهام المشكو فى حقهم لنجلهم بسرقة "توك توك" ملكهم، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام فوزى رئيس المباحث.

وانتقل الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخصوص ومعاونوه لمحل إقامة المتهمين، حيث تبين تواجد المختطف برفقتهم، وتم ضبطهم وتحرير المختطف، وضبط بحوزة الأول فرد خرطوش محلى الصنع بداخله طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثانى 11 طلقة خرطوش من ذات العيار.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5673 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بحبس المتهمين أربعة أيام بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال بنها، وجدد قاضى المعارضات حبسهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.