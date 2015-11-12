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8 خطوات لـ مكياج رومانسي بسيط

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8 خطوات لـ مكياج رومانسي بسيط 8 خطوات لـ مكياج رومانسي بسيط

الخميس 12-11-2015 14:14

أحيانًا قد نرغب في الحصول على نظرة أكثر رومنسية، ولكن بمكياج بسيط، من دون الاضطرار للذهاب إلى صالونات التجميل، التي تتميّز باستهلاكها الكثير من الوقت، فضلًا عن أسعارها المرتفعة.
فلِمَ لا تتعلّمين طريقة هذا المكياج الرومانسي البسيط، الذي لن يستغرق منك أكثر من ربع ساعة؟ لا تقلقي، فـ"سيدتي نت" ستقدّم بين يديك الخطوات التالية، لتحقّقي ذلك:

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1.اغسلي بشرتك جيدًا بالغسول الخاص بك، ثمّ ضعي المرطّب لترطيبها والحصول على بشرة رائعة.
2.انتظري قليلًا، ثمّ ضعي كريم الأساس المناسب للون بشرتك للحصول على توهّج طبيعى لبشرتك.
3.استخدمي الظلّ بلون الباستيل الهادئ على عينيك لإعطائك نظرةً رومانسيةً رائعةً.
4.ركّزي اللون على الجفن الخاص بك، بدايةً من خط الرموش إلى منطقة التجعيد؛ يمكنك أيضًا استخدام اللون الوردي أو الأرجواني، ولكن تجنبي اللون الأزرق.
5.ضعي الماسكرا السوداء على عينيك لإظهار جمالهما وتألّقهما.
6.ولا تنسي لمسة الكحل الأبيض على خط عينيك السفلي، من أجل مزيد من الجاذبية والسحر.
7.اتركي خديك وشفتيك عاريتين من دون مكياج، لكي تبرزي جمال عينيك.
8.ولكن لا بأس من بلسم الشفاه الشفاف اللامع لمزيد من الجمال والأنوثة.

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بالفيديو :أسرع طريقة لإخفاء الهالات السوداء

بعد هذا الفيديو ستضعين بودرة الخدود على شفتيك

منافسة جمالية بين كيم كردشيان الأصلية والصينية

 

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سيدتي

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