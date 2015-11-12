أهم 5 تقنيات هذا العام لتغذية الشعر وحمايته

هل ترغبين بالحصول على شعر مالس وناعم كالحرير، من دون استخدام مجفّف الشعر الكهربائي "السشوار"، الذي من شأنه أن يعرّض شعرك للتقصّف؟ وهل تريدين تغيير لون شعرك لتواكبي موضة صيحات ألوان الشعر الرائجة لهذا العام، ولكنك تعانين مشكلة استعمال الصبغة لضررها على الشعر؟ أصبح بإمكانك تحقيق مبتغاك مع أحدث مستحضرات العناية بالشعر لهذا العام. المزيّن بيار نجم يطلع "سيدتي نت" على أبرزها:

أطلقت الشركات المخصّصة للعناية بالشعر حديثاً، مستحضرات جديدة تعمل على تقوية الشعر، وحمايته من أضرار التسريح والتصفيف، كما أنها تحول دون تساقطه. بالإضافة إلى صبغات للشعر خالية من مادة "الأمونياك". وبفضل احتواء هذه المنتجات الجديدة على تركيبة مقوّية وغنية بالمواد الآمنة، خصيصاً لتقوية الشعر وإكسابه رونقاً مميزاً، يساعد المرأة على تحسين نوع شعرها وإبراز جماله.

1- "جل بلاتين" لحماية الشعر

إذا كنت سيدتي من محبي اللون الأشقر البلاتيني، أصبح بإمكانك صبغ شعرك بهذا اللون دون إلحاق الضرر به، إذ تمّ حديثاً إنتاج مستحضر فعّال وآمن، تتميّز تركيبته بالمواد الطبيعية التي تحافظ على الشعر وتحميه. وهو عبارة عن جل خالٍ من مادة "الأمونياك" التي تُؤذي الشعر. يُضاف إليه "الأوكسيدان" بنسبة قليلة جداً.

2- أوبتي ستريت" Opti – straight للشعر غير المصبوغ

إذا كنت من ذوات الشعر المجعّد وترغبين بشعر مالس كالحرير بعيداً عن استخدام المجفف الكهربائي "السشوار"، يمكنك تحقيق مبتغاك باستخدام منتج "أوبتي ستريت" Opti – straight لتنعيم وتمليس الشعر. وهو معدّ للشعر الطبيعي وليس المصبوغ. كما أنه يغذّي الشعر ويضفي عليه اللمعان.

3- "برازيليان بلو أوت" للشعر المصبوغ

الاعتقاد السائد، أن استخدام الصبغة بشكل متكرر، يُفقد الشعر حيويته وحتى لمعانه، مما يتطلّب العناية به بشكل مستمر. فمع منتح "برازيليان بلو أوت" يمكنك الحصول على شعر ناعم وصحي. وهو مخصّص للشعر المصبوغ، تحديداً اللون الأشقر البلاتيني. يتميّز بنتائجه السريعة والفعّالة، ويحافظ على حيوية ونضارة الشعر. تدوم نتائجه لمدة 6 أشهر.

4- "زيت برازيليان" لتثبيت لون الصبغة

تعاني بعض النساء من مشكلة ظهور الشيب بسرعة، مما يضطرهن للقيام بصبغ شعورهن مرتين شهرياً على الأقل، مما يعرّض الشعر للضرر وفقدان لمعانه. للتخلّص من هذه المشكلة، أنتجت الشركة المنتجة لكريم "برازيليان بلو آوت" مستحضراً مبتكراً، ويعدّ من أهم المستحضرات في تثبيت لون الصبغة؛ إذ يساعد على تثبيت لون الصبغة على الشعر لمدة تتراوح بين 6 و7 أسابيع خلافاً للصبغة العادية. وهو عبارة عن زيت مع شامبو مخصّص لتلوين الشعر يُضاف إلى الصبغة.

5- "كولور آوت" لسحب الألوان

قد ترغبين باتباع ألوان موضة الشعر الرائجة، ولكنك لا تحبذين طريقة سحب اللون "ديكاباج" لضرره على الشعر. لذا، يعتبر هذا المستحضر الحلّ الأمثل؛ إذ يتميّز هذا الكريم بأدائه العالي ومفعوله السحري في سحب لون الشعر. كما أنه يحمي الشعر ويحافظ عليه.

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