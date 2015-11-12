«مهند» يعتذر عن اعتداء شقيقه على مصوّر صحفي

قدّم الممثل التركي كفانتش تاتلوغ – المعروف عربياً بـ “مهند” -، اعتذاره عن محاولة أخيه الاعتداء على مصورٍ صحافي أثناء تواجدهما في أحد مقاهي اسطنبول.

اعتداء الأخ جاء غضباً من تواجد مصوري الـ «باباراتزي» في المكان، وسط اتهامات شقيق “مهند” لمسؤولي أمن المقهى بدعوة الصحافة إلى المكان.

ولم يتدخل النجم التركي في الواقعة، مفضلاً التوجه نحو السيارة دون محاولة إيقاف أخيه عن الاعتداء على المصور، ما أثار استهجان وسائل الإعلام التركية حول موقفه السلبي من الحادث.

وقال مهند في اعتذاره “أتمنى ألاّ يتكرر هذا الأمر أبداً مرة أخرى” حسب موقع صحيفة “صباح” التركية.