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اختيار «الميداني» للتحكيم في كأس العالم للسلاح في أستونيا

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اختيار «الميداني» للتحكيم في كأس العالم للسلاح في أستونيا اختيار «الميداني» للتحكيم في كأس العالم للسلاح في أستونيا

الحكم أحمد الميداني

وقع اختيار الاتحاد الدولي للسلاح على الحكم الدولي المصري “أحمد الميداني”، للتحكيم في بطولة كأس العالم لسلاح “سيف المبارزة” للفردي، والفرق للرجال، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري بمدينة “تالين” بأستونيا.

وكان “الميداني” قد عاد مؤخرًا من “ميلانو” بعد مشاركة ناجحة ببطولة كأس العالم لسلاح “سيف المبارزة” للسيدات، والتي أقيمت منذ أسبوعين، مما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي في قدرات “الميداني” الفنية.

يذكر أن الحكم الدولي المصري أحمد الميداني، شغل العديد من المناصب بالاتحاد المصري للسلاح، وهو حاليًا عضو بمجلس إدارة الاتحاد، ومشهود له بالكفاءة لخبرته المتقدمة وانضباطه على المستويين الدولي والمحلي.

وشارك “الميداني” في العديد من البطولات كلاعب دولي، ثم قام بالتحكيم الدولي في العديد من بطولات كأس العالم بعدد من الدول منها فرنسا وألمانيا والأرجنتين.

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