للأمهات.. تناول الطفل الحلويات والمقرمشات يصيبه بالأنيميا

أنيميا نقص الحديد أكثر أنواع الأنيميا التى تصيب الأطفال، وهناك عدد من أنواع اأقنيميا تصيب الأطفال مثل أنيميا القمح وغيرها .

حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن أنيميا نقص الحديد عبارة عن نقص مستوى الحديد فى جسم الطفل مما يتسبب فى شعوره بالهزلان والإعياء الدائم.

واستكملت د. نهى قائلة هناك أسباب وعوامل عديدة وراء إصابة الطفل بأنيميا نقص الحديد وأهمها":

1)سوء التغذية

2)الإفراط فى تناول المقرمشات والحلويات

>تلعب تغذية الطفل بصورة صحية وسليمة دورا هاما فى حمايته من الإصابة بأنيميا نقص الحديد حيث يجب أن يتضمن غذاء الطفل توافر جميع العناصر الغذائية من بروتين وفيتامينات وحديد وأملاح معدنية لبناء وتكوين جسم الطفل بصورة سليمة.>يساهم تناول الأطفال للمقرمشات والحلويات بصورة مفرطة فى فقدان شهية الطفل وعدم رغبته فى تناول الأغذية الصحية المفيدة لبناء جسمه وبالتالى ينخفض مستوى الحديد بجسم الطفل ويكون أكثر عرضة للإصابة بأنيميا نقص الحديد وكذلك فيتامينات أخرى .

لذلك تنصح د. نهى بضرورة الاهتمام بتغذية الطفل بصورة سليمة وصحية مع مراعاة تناول الأغذية الغنية بالحديد مثل السبانخ والعسل الأسود لتجنب إصابته بأنيميا نقص الحديد.