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تحذير.. التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة السجاد أثناء الحمل يرفع سمنة الأطفال

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تحذير.. التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة السجاد أثناء الحمل يرفع سمنة الأطفال تحذير.. التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة السجاد أثناء الحمل يرفع سمنة الأطفال
كشفت دراسة علمية حديثة، أن هناك خطرا كبيرا يسبب سمنة الأطفال، حيث أفادت بأن تعرض الحوامل إلى مستويات عالية من مادة كيميائية صناعية تستخدم على نطاق واسع فى المنسوجات تزيد من خطر إصابة الطفل بالسمنة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 200 من الأمهات وأطفالهن، وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية نسبيا من مادة كيميائية تعرف باسم "الأوكتانى" أثناء الحمل عانوا من تراكم فى الجسم أسرع.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن الأطفال الذين تعرضوا للمادة الكيميائية التى تسمى "الأوكتانى" لديهم كميات أكبر من الدهون فى الجسم قبل بلوغ سن العاشرة، مقارنة مع الأطفال الذين كانوا أقل عرضة للمادة الكيميائية أثناء الحمل.

وتستخدم مادة "الأوكتانى" لجعل المنسوجات أكثر ليونة، والرغوة المستخدمة فى إطفاء الحرائق والطلاء غير اللاصق، وقال الباحثون إن هذه المادة الكيميائية تستخدم لسنوات فى المنشآت الصناعية.

وأضاف جوزيف براون، أستاذ مساعد فى علم الأوبئة فى جامعة براون فى بروفيدانس، أن السمنة قد تسهم فى زيادة خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكرى مؤخراً.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى“Health Day News”، وذلك فى الحادى عشر من شهر نوفمبر الجارى.

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مصر 365

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