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يقلل الألم بنسبة 44٪ ويحميك من الموت المبكر.. "التأمل" أقوى من المورفين

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يقلل الألم بنسبة 44٪ ويحميك من الموت المبكر.. "التأمل" أقوى من المورفين يقلل الألم بنسبة 44٪ ويحميك من الموت المبكر.. "التأمل" أقوى من المورفين
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن التأمل يخفض من الألم الجسدى والعاطفى بنسبة 44%، ويعتبر أقوى من المورفين الذى يُعد من أقوى المسكنات.

وأشار الباحثون إلى أن هناك دراسات تؤكد فوائد التأمل على كل شىء تقريبًا، بداية من تحسين درجات الرياضيات للأطفال وتخفيف الصداع النصفى إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وخلال الدراسة الحديثة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة علم الأعصاب، أوضح الدكتور فاضل زيدان، أستاذ علم الأعصاب وعلم التشريح فى المركز الطبى "ويك فوريست"، أنه لمدة 15 عامًا، لوحظ أن التأمل يحسن ويعزز الصحة العامة، ويخفض الألم.

وأكد زيدان أن التأمل لمدة 20 دقيقة يوميًا على التوالى، مع إغلاق العيون والاستمتاع بالهواء الطلق يقلل من الإحساس بالألم بمعدل 11? والأحداث غير السارة بنسبة 13?، وخفض شدة الألم بنسبة 27? والألم العاطفى بنسبة 44?.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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