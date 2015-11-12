قرار فلسطينى بتشكيل قوة حراسة للمستشفيات بعد اقتحام قوة إسرائيلية أحدها

>قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس تشكيل قوة حراسة لحماية المستشفيات الفلسطينية بعد اقتحام قوة إسرائيلية أحدها فى الضفة الغربية.

وقال أمين عام مجلس وزراء الحكومة على أبو دياك ، فى بيان ، إن رئيس الوزراء وزير الداخلية رامى الحمد الله أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بتشكيل "قوة مشتركة لتكثيف الحراسة" لحماية المستشفيات فى الأراضى الفلسطينية.

واعتبر أبو دياك أن اقتحام قوة إسرائيلية المستشفى الأهلى فى الخليل وقتل شاب فلسطينى واعتقال أخر مصاب منه "انتهاك خطير وجريمة بشعة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الدولية ولجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ترتكبها إسرائيل".

وأشار إلى أنه سبق أن اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلى (المستشفى العربى التخصصي) فى نابلس ومستشفى (المقاصد) فى الجزء الشرقى من مدينة القدس أكثر من مرة الشهر الماضى .

واعتبر أن هذه الممارسات "تؤكد أن دولة الاحتلال ماضية فى جرائمها مع سبق الإصرار وأمام أعين كل العالم، دون أدنى اعتبار للقانون والاتفاقيات الدولية ولا للمنظمات الدولية بكل مكوناتها".

وطالب أبو دياك منظمة الصحة العالمية بـ "التحرك العاجل لتطبيق المواثيق الدولية لحماية المستشفيات من الانتهاكات الإسرائيلية"، وبتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى .

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت عن مقتل شاب فلسطينى يبلغ 27 عاما برصاص قوة خاصة من الجيش الإسرائيلى داخل المستشفى (الأهلى) فى الخليل.

وذكرت المصادر أن حادثة قتل الشاب جاءت لدى اعتقال القوة الإسرائيلية شاب أخر من عائلة الشاب القتيل رغم أنه مصاب ويتلقى العلاج فى المستشفى.

وقالت مصادر إسرائيلية إن عملية الاعتقال للشاب داخل المستشفى فى الخليل استهدفت المتهم بتنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة فى الخليل قبل ثلاثة أسابيع أصيب فيها إسرائيلى بجروح خطيرة.