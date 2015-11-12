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وزير الزراعة: تطوير الثروة الحيوانية والداجنة لا يتجزأ من إستراتيجية 2030

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وزير الزراعة: تطوير الثروة الحيوانية والداجنة لا يتجزأ من إستراتيجية 2030 وزير الزراعة: تطوير الثروة الحيوانية والداجنة لا يتجزأ من إستراتيجية 2030
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن زيادة وتطوير الثروة الحيوانية والداجنة فى جزء لا يتجزأ من إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 من أجل زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى منها بنسبة 77% عام 2018 وبنسبة 93% عام 2030، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية تمثل عصب الاقتصاد فى كثير من الدول، وتعد مصدرا هاما من مصادر الدخل القومى.

وأكد وزير الزراعة، فى كلمة ألقاها، اليوم الخميس، دكتور كميل ميتياس وكيل مركز البحوث الزراعية نيابة عنه أمام المؤتمر العلمى الثانى للكيمياء وصحة البيئة الذى ينظمه معهد بحوث صحة الحيوان، أن معدلات نمو الثروة الحيوانية وصلت إلى 25% فى بعض محافظات الجمهورية من خلال التوسع الرأسى الذى يعتمد على الاهتمام بتحسين وجودة صحة وسلالة وغذاء الحيوان، من خلال الأبحاث العلمية، بدلا من التوسع الأفقى الذى يحتاج إلى مساحات شاسعة من المراعى غير المتوفرة لدينا بسبب محدودية الرقعة الزراعية.

ودعا وزير الزراعة إلى تكثيف البحث العلمى التطبيقى فى مجالات التحسين الوراثى والبيئى للحيوانات المصرية ورفع الكفاءة التناسلية لها وحل المشكلات التى تواجه تغذية الحيوان لرفع إنتاجيته والتوسع فى إنتاج الأعلاف والرقابة على جودتها، مشيرا إلى أن الاهتمام بالبحوث العلمية يسهم فى الحد من هذه المشكلات ويسهم فى حل المشكلات التى تواجه التنمية الحيوانية.

وأكد فايد ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية التى يتم إجراؤها بمعاهد الوزارة البحثية والتى تساعد على اتخاذ التدابير الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية سواء المتوطنة أو الوافدة والتى تؤثر سلبا على المنتجات الحيوانية وتلحق خسائر بالمنتجين وأضرار بصحة المواطنين، منوها بالإنجازات التى حققها مركز البحوث الزراعية فى العقدين الأخيرين، متمثلة فى استنباط أصناف نباتية جديدة ومعاملات زراعية محسنة وتحسين وصيانة الثروة الحيوانية وتطوير طرق الصناعات الغذائية.

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