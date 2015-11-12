ضبط 3 أسلحة نارية وكيلو بانجو في بني سويف

تمكنت قوات الأمن ببني سويف، خلال حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

من ضبط “رامي م” 37 سنة دبلوم مقيم الشباب بندر ببا، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 16. تم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 6879/2015 إداري مركزببا، وطه رفعت عبد الحميد 28عام عامل مقيم طحا البيشة مركزببا، وبحوزته فرد روسي عيار 7.62/39وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 4299/2015 إداري مركز إهناسيا.

كما تم ضبط جمعة ماهر 22 سنة عاطل مقيم قاي مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تم التحفظ على المتهم وتحرر محضر عن الواقعة تحت رقم 4536/2015 إداري مركز ناصر، وحسن روبي 32 سنة عامل مقيم مشارقة إهناسيا وبحوزته واحد كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و10 أقراص ترمادول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر رقم 4722/2015 إداري مركز ببا.