أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط 3 أسلحة نارية وكيلو بانجو في بني سويف

Google+ Print
ضبط 3 أسلحة نارية وكيلو بانجو في بني سويف ضبط 3 أسلحة نارية وكيلو بانجو في بني سويف

اللواء رضا طبليه مدير أمن بني سويف

 

تمكنت قوات الأمن ببني سويف، خلال حملة أمنية مكبرة أشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

من ضبط “رامي م” 37 سنة دبلوم مقيم الشباب بندر ببا، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 16. تم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 6879/2015 إداري مركزببا، وطه رفعت عبد الحميد 28عام عامل مقيم طحا البيشة مركزببا، وبحوزته فرد روسي عيار 7.62/39وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة رقم 4299/2015 إداري مركز إهناسيا.

كما تم ضبط جمعة ماهر 22 سنة عاطل مقيم قاي مركز إهناسيا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تم التحفظ على المتهم وتحرر محضر عن الواقعة تحت رقم 4536/2015 إداري مركز ناصر، وحسن روبي 32 سنة عامل مقيم مشارقة إهناسيا وبحوزته واحد كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و10 أقراص ترمادول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر رقم 4722/2015 إداري مركز ببا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا