الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً إلى غائم جزئياً على بعض مناطق الدولة وتزداد كميات السحب المنخفضة أحيانا على الجزر والبحر قد يتخللها سقوط بعض الامطار الخفيفة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا تكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح .. شمالية غربية / 25 - 45 كم/ساعة بوجة عام تصل أحيانا 60 كم/ساعة فوق البحر .

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام قرب الساحل ومن سبعة أقدام إلى 9 و 12 قدم بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و25 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 20 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 20 75 25 .

> دبي 26 19 75 30 .

> الشارقة 25 20 80 25.

> عجمان 25 19 85 20.

> أم القيوين 25 19 85 25 .

> رأس الخيمة 25 20 90 25 .

> الفجيرة 32 25 65 45.

> العين 26 20 70 20 .

> ليوا 25 19 80 20 .

> الرويس 24 19 75 25 .

> السلع 25 20 75 20.

> دلما 23 18 85 35 .

> طنب الصغرى 24 20 90 40 .

> طنب الكبرى 24 20 90 40 .

> أبوموسى 24 19 85 35.

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