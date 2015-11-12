إخلاء سبيل مساعد صيدلى تسبب فى وفاة طفل فى بولاق الدكرور بكفالة 10 آلاف جنيه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور، إخلاء سبيل مساعد الصيدلى المتهم بالإهمال الطبى المتسبب فى وفاة طفل نتيجة إعطائه حقنة مضاد حيوى خاطئة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة العامة برئاسة المستشار على محجوب على قرار إخلاء السبيل، وجار تحديد جلسة لنظر استئناف النيابة.

كانت النيابة قد أمرت بدفن وتشريح جثة الطفل محمود عمر ضحية الإهمال الطبى، والذى توفى داخل مستشفى بولاق إثر إعطاء مساعد صيدلى حقنة مضاد حيوى له، وأمرت النيابة بأخذ عينة من دم الطفل ومعاينتها لمعرفة ما إذا كانت تحتوى على أى عقاقير طبية من عدمه، وطلبت تقريرا وافيا عن حالة الطفل، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تعود تفاصيل الواقعة حينما ساءت الحالة الطبية للطفل محمود عمر، واشتد عليه المرض فتوجه به والده إلى إحدى الصيدليات، وتم إعطاؤه حقنة مضاد حيوى، إلا أن الحالة الصحية للطفل تدهورت، فتم نقله على الفور إلى مستشفى بولاق الدكرور وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة .

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