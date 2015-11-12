أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل مساعد صيدلى تسبب فى وفاة طفل فى بولاق الدكرور بكفالة 10 آلاف جنيه

Google+ Print
إخلاء سبيل مساعد صيدلى تسبب فى وفاة طفل فى بولاق الدكرور بكفالة 10 آلاف جنيه إخلاء سبيل مساعد صيدلى تسبب فى وفاة طفل فى بولاق الدكرور بكفالة 10 آلاف جنيه
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح بولاق الدكرور، إخلاء سبيل مساعد الصيدلى المتهم بالإهمال الطبى المتسبب فى وفاة طفل نتيجة إعطائه حقنة مضاد حيوى خاطئة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة العامة برئاسة المستشار على محجوب على قرار إخلاء السبيل، وجار تحديد جلسة لنظر استئناف النيابة.

كانت النيابة قد أمرت بدفن وتشريح جثة الطفل محمود عمر ضحية الإهمال الطبى، والذى توفى داخل مستشفى بولاق إثر إعطاء مساعد صيدلى حقنة مضاد حيوى له، وأمرت النيابة بأخذ عينة من دم الطفل ومعاينتها لمعرفة ما إذا كانت تحتوى على أى عقاقير طبية من عدمه، وطلبت تقريرا وافيا عن حالة الطفل، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تعود تفاصيل الواقعة حينما ساءت الحالة الطبية للطفل محمود عمر، واشتد عليه المرض فتوجه به والده إلى إحدى الصيدليات، وتم إعطاؤه حقنة مضاد حيوى، إلا أن الحالة الصحية للطفل تدهورت، فتم نقله على الفور إلى مستشفى بولاق الدكرور وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365