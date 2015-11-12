إخلاء سبيل المتهم بتشويه وجه الطفلة "سما" نتيجة الإهمال الطبى فى أوسيم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل "محمد.ش" مساعد الصيدلى المتهم بالتسبب فى تشويه وجه طفلة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكان محمد هانى مدير نيابة أوسيم قد استمع إلى أقوال المتهم، بمقر النياية، والذى أكد فى أقواله أن والدة الطفلة جاءت إلى الصيدلية وطلبت إعطاءها حقنة، وأعطاها تلك الحقنة، وبعد توجهها إلى المنزل حدثت مضاعفات لدى الطفلة، وصعوبة بالتنفس، وهو ما جلعها تعود مرة أخرى إلى الصيدلية، فحاول إجراء تنفس صناعى لها بواسطة بخار جهاز تحضير المشروبات.

وكان عددًا من أفراد أسرة الطفلة الضحية احتشدوا أمام مبنى نيابة أوسيم بشمال الجيزة، منددين بالواقعة، ومطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم "محمد.ش" الذى تسبب فى تشويه وجه الطفلة التى لم تكمل عامها الرابع بعد.