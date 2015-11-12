أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل المتهم بتشويه وجه الطفلة "سما" نتيجة الإهمال الطبى فى أوسيم

Google+ Print
إخلاء سبيل المتهم بتشويه وجه الطفلة "سما" نتيجة الإهمال الطبى فى أوسيم إخلاء سبيل المتهم بتشويه وجه الطفلة "سما" نتيجة الإهمال الطبى فى أوسيم
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل "محمد.ش" مساعد الصيدلى المتهم بالتسبب فى تشويه وجه طفلة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكان محمد هانى مدير نيابة أوسيم قد استمع إلى أقوال المتهم، بمقر النياية، والذى أكد فى أقواله أن والدة الطفلة جاءت إلى الصيدلية وطلبت إعطاءها حقنة، وأعطاها تلك الحقنة، وبعد توجهها إلى المنزل حدثت مضاعفات لدى الطفلة، وصعوبة بالتنفس، وهو ما جلعها تعود مرة أخرى إلى الصيدلية، فحاول إجراء تنفس صناعى لها بواسطة بخار جهاز تحضير المشروبات.

وكان عددًا من أفراد أسرة الطفلة الضحية احتشدوا أمام مبنى نيابة أوسيم بشمال الجيزة، منددين بالواقعة، ومطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم "محمد.ش" الذى تسبب فى تشويه وجه الطفلة التى لم تكمل عامها الرابع بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365