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السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ8 من أعضاء الإخوان فى الدقهلية

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السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ8 من أعضاء الإخوان فى الدقهلية السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ8 من أعضاء الإخوان فى الدقهلية
قضت المحكمة العسكرية بسندوب بمحافظة الدقهلية، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات على أعضاء جماعة الإخوان المتهمين بتشكيل خلية إرهابية، وارتكاب عدد من وقائع العنف والاعتداء على المنشآت العامة وإشعال النيران فى أتوبيس تابع لكنيسة بميت غمر وإثارة العنف.

كما قضت المحكمة بالسجن ضد كل من عبد الرحمن صبحى "الدولسى" 10 سنوات وحازم خالد الرفاعى 5 سنوات وإبراهيم محمد فوزى 10 سنوات والحسن عامر 5 سنوات والسيد شحتة 5 سنوات وعمر جمال الدين الطواب 10 سنوات والحسين بلال 5 سنوات وخالد عبد الحميد بخيت 3 سنوات.

يذكر أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أعلام رابعة وعدد من الشماريخ والألعاب النارية وإسبرى ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة.

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