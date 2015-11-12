السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ8 من أعضاء الإخوان فى الدقهلية

قضت المحكمة العسكرية بسندوب بمحافظة الدقهلية، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات على أعضاء جماعة الإخوان المتهمين بتشكيل خلية إرهابية، وارتكاب عدد من وقائع العنف والاعتداء على المنشآت العامة وإشعال النيران فى أتوبيس تابع لكنيسة بميت غمر وإثارة العنف.إعلان - Ads إعلان - Ads
كما قضت المحكمة بالسجن ضد كل من عبد الرحمن صبحى "الدولسى" 10 سنوات وحازم خالد الرفاعى 5 سنوات وإبراهيم محمد فوزى 10 سنوات والحسن عامر 5 سنوات والسيد شحتة 5 سنوات وعمر جمال الدين الطواب 10 سنوات والحسين بلال 5 سنوات وخالد عبد الحميد بخيت 3 سنوات.
يذكر أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أعلام رابعة وعدد من الشماريخ والألعاب النارية وإسبرى ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة.